Başbakan Binali Yıldırım'dan soruşturma talimatı

İHA'nın haberine göre; Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray-Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan müsabakada, Galatasaray tribünlerinde açılan pankartla ilgili soruşturma açılması yönünde talimat verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.
TFF'DEN KOREGRAFİ AÇIKLAMASI: FEDERASYONUN SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), taraftarların spor alanına sokmak istediği afiş veya pankartlara karar verme yetki ve sorumluluğunda olmadığını açıkladı.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şun ifadelere yer verildi;
"6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmelik uyarınca müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak, gerektiğinde içeri almamak, stadyuma alınmayacak pankart ve dövizleri belirlemek mülki idare amiri tarafından görevlendirilen müsabaka güvenlik amiri, emniyet birimleri ve spor kulüplerinin yetki ve sorumluluklarındadır. Bu nedenle taraftarların spor alanına sokmak istedikleri afiş veya pankartlara karar vermek Türkiye Futbol Federasyonunun yetki ve sorumluluğunda değildir."
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Misafir 4 saat önceNerden buluyor bu zamanı00
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Misafir 4 saat öncemuhammed alinin yok olmasi icin var edilmis hayal urunudur.339
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Misafir 4 saat önceÇok çirkin bir koreografı. Siz şimdi bunu yaparsınız Fb.de rövanşa 6-1 diye dev bir pankart la çıkar. Bu iş uzar gider. Ortamı geriyor kelli felli yöneticiler. Örnek olması gerekenler acınacak psikoloji içindeler.2127