Şimşek, yazılı açıklamasında, geçen yılın 4. çeyreği ve 2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7,3 artış gösterdiğini belirten Şimşek, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyümenin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 oranında gerçekleştiğini bildirdi.
Şimşek, bu gerçekleşmeyle 2017 yılı genelinde GSYİH büyüme hızının yüzde 7,4'e ulaştığına işaret ederek, "Böylece 2017 yılında Türkiye ekonomisi OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkeler içinde yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğünün 2017'de cari fiyatlarla 3,1 trilyon lira seviyesine ulaştığına dikkati çeken Şimşek, Türk lirası cinsinden kişi başına milli gelirin 38 bin 660 lira, dolar cinsinden ise 10 bin 597 dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.
"TEŞVİKLER VE KGF BÜYÜME PERFORMANSINDA BELİRLEYİCİ OLDU"
Şimşek, 2016 yılı son çeyreğinden itibaren ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdikleri uygulamalar, yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelik teşvikler ve etkinliği artırılan Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi yoluyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının yüksek büyüme performansında belirleyici olduğunu vurguladı.
Geçen yıl büyümenin iç talep kaynaklı gerçekleştiğinin altını çizen Şimşek, net dış talebin de büyümeye sınırlı pozitif katkı sağladığını bildirdi.
Şimşek, şöyle devam etti:
"Makine teçhizat yatırımlarının yılın ikinci yarısında reel olarak yıllık yüzde 11,7 artması önümüzdeki dönem büyüme görünümünü desteklemektedir.
2017 yılında ulaşılan yüksek büyüme performansıyla birlikte güçlü istihdam artışı hedefimize de ulaştık. Mevsimsel düzeltilmiş verilerle Aralık 2017 itibarıyla 1 milyon 635 bin kişiye ilave istihdam sağladık. Yaratılan bu istihdam 2006-16 dönem ortalamasının 2,4 katıdır. Böylece yılbaşından beri işsizlik oranımız 2,1 puan düşerek aralık ayında mevsimsel düzeltilmiş olarak yeniden tek haneye gerilemiş oldu. Bununla birlikte, iş gücüne katılımdaki güçlü artış sürmektedir. İstihdamı desteklemeye yönelik attığımız adımlarla önümüzdeki dönemde işsizlik oranında daha düşük seviyeleri görmeyi bekliyoruz."
"REFORMLARLA DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME"
Yatırımların ve istihdamın güçlü seyrinin 2018 yılında iç talep yoluyla büyümeyi desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Şimşek, "Avrupa ekonomisindeki kuvvetli görünüm, petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı petrol ihracatçısı ticaret ortaklarımızın güçlenen talebi ve turizmdeki toparlanmanın devamıyla önümüzdeki dönemde de dış talebimizin büyümeye olumlu katkı vermesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Şimşek, bu yılın ilk çeyreğine yönelik açıklanan öncü göstergelerin büyümenin hedeflerle uyumlu devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
Türkiye ekonomisinin son 15 yılda kararlılıkla uygulanan reformlar sayesinde çok önemli mesafe aldığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Güçlü kamu maliyemiz ve sağlıklı bankacılık sektörümüzle geçtiğimiz dönemde yaşadığımız birçok iç ve dış şoka karşı ekonomimiz direncini ispat etti. Önümüzdeki dönemde rekabet gücümüzü artıracak, kırılganlıklarımızı azaltacak, katma değer zincirinde yükselmemizi sağlayacak ve dışa bağımlılığımızı azaltacak adımlar atmaya devam edeceğiz."
Bu çerçevede, özellikle Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve eğitim alanlarındaki reformlara öncelik verdiklerinin altını çizen Şimşek, nihai hedeflerinin bu reformlarla daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve halkın refah düzeyini artırmak olduğunu bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.