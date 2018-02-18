Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, as oyuncularından yoksun çıktığı maçta dün Wolfsburg’u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ev sahibi 8’de Didavi ile öne geçse de Bavyera ekibi 62’de Wagner ve sonradan oyuna giren Lewandowski’nin 90’da penaltıdan attığı golle galibiyet ulaştı. Bayern’in twitter hesabının Wagner’in gol sevincini Wagner Love diye paylaşması ise dikkat çekti.

— FC Bayern München (@FCBayern) February 17, 2018