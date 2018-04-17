HT Magazin'de yer alan habere göre, Matrix filmiyle ününe ün katan Affleck, yere düşen oğlunu kaldırmaya çalışırken dövmesi göründü.



Geçtiğimiz günlerde deniz kenarında görüntülenen ünlü oyuncunun sırtına yaptırdığı dev anka kuşu dövmesinin gerçek olup olmadığı tartışması da böylece netleşti.

Bu Konu İle İlgili Haberler