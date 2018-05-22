HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, ünlü oyuncu önceki gün Kuruçeşme’deki bir marketten mutfak alışverişi yaptı.



Sırt çantası, ayakkabısıyla kombinlediği yeşil çerçeveli güneş gözlüğü ve puantiyeli pantolonuyla sportif bir görüntü çizen Saat’in poşetlerini şoförü taşıdı.



Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, yeni projeleriyle ilgili sorulara, “Henüz netleşmedi” diye yanıt verdi.

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