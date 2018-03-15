Tarihinde 7 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde en parlak sezonunu yaşayan ve tüm rekorları kıran temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Devler Ligi'ne veda eden Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park'ta 12 maç sonra kaybetti.
Mücadelenin 18. dakikasında Bayern Münih, Thiago Alcantara ile 1-0 öne geçti: Sağ çaprazda topla buluşan Thomas Müller ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Thiago altıpas çizgisi üzerinden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Mücadelenin ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarının hemen başında Bayern Münih, Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye çıkardı: Rafinha'nın ortasında Gökhan Gönül, ters bir vuruşla topu kendi ağlarımıza gönderdi: 0-2.
59. dakikada Beşiktaş, Vagner Love ile durumu 2-1'e getirdi: David Alaba'dan topu çalan Gökhan Gönül bekletmeden pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Golcü oyuncu düşerken yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.
— Habertürk Spor (@HTSpor) March 14, 2018
84. dakikada Sandro attığı golle maçın sonucunu ilan etti: 1-3.
5-0'ın rövaşında rakibine 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Devler Ligi'ne taraftarının alkışlarıyla veda etti...
Maç sonu tribünler "Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma" tezahüratlarıyla inledi.
SERDAR ALİ ÇELİKLER: GRUP PERFORMANSI İÇİN TEBRİKLER
Kurada Bayern Münih çıktığı anda turun sonucu belliydi. Beşiktaş’ta bu gerçeği belki de sadece Fikret Orman farketti ama takımdaki herkesten yorumculara kadar hemen herkese sirayet eden “Bayern’i eleriz” hayali Beşiktaş’ın ligde bu kadar puan kaybına sebep oldu. İlk maçın 17. dakikasında Vida atılınca o maç orada bitti. 5-0’lık skorla da zaten belli olan turun durumu ortaya çıktı. Dünkü maç formalite anlamı taşısa da Beşiktaş’ın özelliklerini gösterebileceği bir 90 dakikayı barındırıyordu. Şenol Güneş’in çok sevdiğim bir tavrı var. Bu tür maçlardan, eşleşmelerden önce hep şunu diyor: “İyi oyun oynamak zorundayız. İyi futbol seyrettirmek istiyoruz.”
Sonuçlardan bağımsız olarak Güneş’in bu ‘iyi oyun’a açtığı kredi beni etkiliyor. Bayern rövanşına da böyle bakmaya çalıştım. Yoksa bir sonuç beklediğimizden değil. Vida-Pepe ve Tosic’in yokluğunda Şenol Hoca, Talisca ve Babel’i de yedekleme tercihine gitmişti. Tolga Zengin eldivenleri almıştı. Pektemek belki de son kez Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkıyordu. Sahadakiler istekli; ‘hadi, oynayalım’ arzulu ama epeyce uyumsuzlardı. 12-13. dakikalardan sonra neredeyse yarı sahayı geçememeye başladılar. 2. yarının hemen başında 2. gol de gelince sanki rahatladılar. Tüm negatif enerji boşaldı. Love da golü atınca seyirci yeniden “taraftar” haline geldi. 84’teki gol skorla alakalıydı sadece; tribünler çoktaaan eğlenmeye başlamışlardı zaten Beşiktaş harika bir Şampiyonlar Ligi macerası yaşadı.
14 puan toplanarak, deplasmandan puan alınarak grup lideri olarak çıkmak gibi bir dizi rekorların sadece Beşiktaş’a ait olarak kalması pek muhtemel. Sadece 1 yıl önce uzuuun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmiş bir ekip geçen yıl son maçta yıkıcı bir sonuç almasına karşın 3. olup UEFA’ya devam etmişti. Bu sene rekorlarla grup lideri çıkılar. Yani geçen yıldan birkaç derece daha iyilerdi.
Şimdi hedefleri Avrupa maceralarında bu seneki seviyeyi zorlamak olmalı. Bu vesile ile Oğuzhan Özyakup’un sınıf atlayamayacağının belli olduğu da, 14 yabancının da bilhassa bu mücadelelerde ne kadar fayda sağladığı da anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şenol Hoca ve öğrencilerini gruptaki başarıları için tebrik ederim. Artık lige dört elle sarılacaklardır ki, bu Beşiktaş’tan ziyade rakipleri için handikaptır.
MEDEL
Mükemmel oynadı. Her yere yetişmeye çalıştı.
LENS
Yine etkisizdi.
KARTAL YİĞİT: KAFALAR RAHATLADI
Şenol Hoca çıkardığı kadro ile zaten Bayern’i değil de Başakşehir’i düşündüğünü göstermişti. Kolay değildi tabii. İlk maçta alınan sonuçtan sonra turun mucizenin de öte oluşu ister istemez Güneş’i bu karara itmişti. Aslında çıkan 11 de tamamen ofansif ve kazanmaya yönelikti. İleride Love tek gözüküyordu ama Mustafa ve Lens, hatta Quaresma’yı da gol ararken gördük. Yani üçlü, hatta dörtlü bir gol hattı oluşmuştu. Bayern ise hemen hemen ideal kadrosu ile çıkıp Alman disiplinini yine gösterdi. İlk baştan itibaren Münih tehlikeli ataklarla Tolga’nın koruduğu kaleyi yokladı. Özellikle Caner’in bölgesinden Müller’in bindirmeleri ve ortalarıyla üstünlük kurdular. Beşiktaş baskıdan sonra oyunu dengelese de bu kez erken gelen Bayern golü oyunu bizim adımıza soğuttu. Alcantara’nın Gökhan’ın bir anlık hatasıyla boş kalıp vurduğu gole rağmen Beşiktaş, mücadeleyi bırakmadı. Ancak alanını inanılmaz kapatan, disiplinli Bayern savunması gelişen cılız ataklara geçit vermedi.
Kalabalık olan hücum hattımız, Almanlar’ın bu katı anlayışında sıkışıp kaldı. Özellikle Love çoğu kez kaybolup gitti. Ortada varlık gösterilemeyince Almanlar buradan Vidal’ın komutasında ‘al gülüm ver gülüm’ yaptılar. Ribery de Gökhan Gönül’ün kanadında müthiş işler yaptı.
Bayern hakikaten makine gibi bir takım. Bir kere iş ahlakı ve disiplini üst düzeyde. Sanki ilk maçta fark atmamış gibi oynadılar. Futbolda Almanlar’ın işlerine nasıl ciddi baktıklarının en önemli temsilini verdiler dün gece. Başka bir ülke takımı olsa belki de skorun üzerine yatar mücadele etmezdi. İşte aramızdaki fark da bu. Yoksa Beşiktaş kötü takım mı? Tabii ki hayır. Ama hem kalite hem mentalite farkı ciddi boyutta. Bu takım bazında değil ülke futbolunun ana sorunu. Nasıl her zaman Beşiktaş’ın Süper Lig’in en kaliteli en keyif veren oyununu oynayan ekibi diyorsak, burada da kadro farkı ortaya çıktı. Beşiktaş bu sezon tüm Türkiye’ye heyecan ve mutluluk yaşattı. Buraya kadarmış. Bu çocuklara kimsenin kızmaya hakkı yok. Yaşattıkları her şey için teşekkürler! Bu arada unutmayalım; Love’un golünden sonra son yarım saat her şeyini veren bir Beşiktaş vardı. Bu mücadele de takdire şahandı. Şimdi artık kafalar rahatladı, tamamen lige konsantre bir Beşiktaş izleyeceğiz.
TOLGA TERCİHİ
Şenol Güneş’in özellikle kalede Tolga ile başlayıp Devler Ligi’ne veda edişi güzeldi. Sürekli Fabri’nin arkasında kalan Tolga’yı da onore etmiş oldu.
MÜTHİŞ BASKI
Bu maçta öyle olumsuz yazacak bir şey yoktu. Özellikle Love’un golünden sonra Beşiktaş’ın beraberlik için müthiş baskı kurması olumsuz olan her şeyi alıp götürdü.
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