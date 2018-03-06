Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kara Kartal'a 3 puanı getiren golleri Ryan Babel atarken Hollandalıya servisleri Alvaro Negredo yaptı. Beşiktaş bu sonuçla 50 puanla 1 ve 2. sırada yer alan Galatasaray ile Başakşehir'i takibini 47 puanla sürdürürken Metin Albayrak maç sonunda açıklamalar yaptı.

Metin Albayrak, iyi oynadıklarını ve hedeflerinin sezon sonunda üst üste üçüncü kez şampiyonluğu kucaklamak olduğunu söyledi.

Albayrak, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu deplasmandan eve mutlu döndüklerini belirtti.

Trabzonspor deplasmanına gelen taraftarlara teşekkür eden Albayrak, "Futbolcularımıza da teşekkür ediyoruz. Yürekten top oynadılar. Sezon sonuna kadar böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Herkes işin bilincinde. Biz kendi işimize bakıyoruz. İyi oynuyoruz, birbirimize kenetlendik, inancımız yerinde. Hedefimiz şampiyonluğu lig bitiminde 3. kere kucaklamak olacak." diye konuştu.