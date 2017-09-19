Beşiktaş'tan Negredo ve Adriano için açıklama

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Futbol Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maç sırasında ters pozisyonda düşmeye bağlı sağ el işaret parmağında çıkık oluşan oyuncumuz Alvaro Negredo'ya soyunma odasında sağlık ekibimiz tarafında müdahale uygulanarak çıkık parmağı redükte edilmiştir (çıkık eklemin yerine oturtulması). Oyuncumuzun antrenman yapmasında ve maç oynamasında tıbbi bir sakınca yoktur."

ADRIANO'NUN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

"Futbol Takımımızın dün akşam Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Adriano Correia'nın bugün yapılan tetkikleri sonucunda sol baldır adelesi (Soleus kası) zarında mikro yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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