Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında 0-0 devam eden ve 57. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak TFF'nin aldığı "Kaldığı yerden seyircisiz olarak devam edecek" kararına tepki olarak, 3 Mayıs'ta oynanacağı açıklanan derbiye çıkmama kararı almıştı. Siyah-beyazı kulüp, dün alınan bu kararı KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla"

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 26, 2018

BEŞİKTAŞ'IN DÜN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞÖYLEYDİ:

Futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapan, her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi ‘Fair Play’ (Adil Oyun) ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan Kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır.

Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz.

"MASADA KAYBEDEN OLMAYI KABUL ETMEMEK İÇİN..."

Bu kararımızın Büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur.

115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız.

Beşiktaş Ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaşımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir.

Kamuoyuna saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

ŞİMDİ NE OLACAK?

Beşiktaş, TFF’nin 2017/18 Türkiye Kupası Statüsü’nde yer alan 8. Madde’ye göre aşağıdaki durumlarla karşılacak:

> 3-0 hükmen yenik sayılma ve kupadan ihraç

> Önümüzdeki sezon kupada yer alamama

> Bu sezon kupa gelirlerinden mahrum kalma