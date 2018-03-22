Beşiktaş'ta Talisca gündemi sürüyor... Beşiktaş'ın savunma oyuncusu, takım arkadaşı ve aynı zamanda vatandaşı olan Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Ülke basınına konuşan tecrübeli futbolcu, Tite'nin tercihini yorumladı ve Talisca'yı Rivaldo'ya benzetti!

"MİLLİ TAKIMDA OLMAYI HAK ETTİ"

Anderson Talisca ile Brezilyalı efsane Rivaldo yorumu yapan Adriano, "Oyun karakteristiği Rivaldo'ya benziyor. Brezilya Milli Takımı'nda olmayı hak etti. Umarım bu avantajı kullanabilir. Talisca için çok önemli bir an. Tite Dünya Kupası'ndan önce bence yeni oyuncuları görecektir" sözlerini kullandı.

TALISCA'NIN MEVKİSİ

Beşiktaş'ta genellikle forvet arkasında oynayan Talisca'nın nerede görev yapabileceğine dair ise, "Roberto Firmino'nun görev yaptığı bölge olabilir. Bence ön tarafta iyi oynar. Talisca ile konuştum. Bu anın zevkini çıkarmasını ve mutlu olmasını söyledim. Çünkü kariyerimiz kısa... Muhteşem yıldızlarla birlikte olacak. Bu yıldızlarla kendini de çok iyi gösterme fırsatına sahip" açıklamasını yaptı

ADRIANO'NUN DA UMUDU VAR

Kendisinin de Brezilya'ya seçilmek için umudu olduğunu söyleyen Adriano, "Her zaman bir umut vardır. Futboluma güveniyorum. Her zaman milli takım konusunu düşünürüz. Brezilya Milli Takımı'nda arkadaşlarım var ve teknik heyet benim futbolumu biliyor. Milli takım yetkililerinin çok iyi çalıştılarını biliyorum. Ben de orada olmak isterim" dedi.