Geride bıraktığımız günlerde evlilik yıldönümlerini kutlayan anne ve babasının fotoğraflarını paylaşan Sıla’nın ardından oyuncu Birce Akalay da babasının gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Akalay, paylaşımına, "Sağ alttaki bandajlı... O benim babam ben onun kızı. Hala o ada vapurundayım ben. O bıraktı" notunu düştü.