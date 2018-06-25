HT Magazin'de yer alan habere göre, Brangelina çiftinin ayrılık sonrası farklı dünyalara savrulan hayatları magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Brad Pitt, geçtiğimiz hafta Babalar Günü’nde Amerika’dan Maleficent 2’nin çekimleri nedeniyle Londra’da olan Angelina Jolie’nin yanında kalan çocuklarını görmeye gitmişti.

Temmuz ayının sonuna kadar İngiltere’de kalacağı öğrenilen ünlü aktör, Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini yapacağı yeni filmi ‘Once Upon a Time in Hollywood’un çekimleri için Amerika’ya geri dönecek.

Pitt’in 6 çocuğunun ve eski eşi Angelina Jolie’nin kaldığı evin yakınlarında, çok lüks bir otelde kaldığı ortaya çıktı.

Üst düzey hizmet veren otelde odaların geceliği 400 dolardan başlıyor.