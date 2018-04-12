Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Brad Pitt’in, kasım ayında sevgilisinin çalıştığı laboratuvara yaptığı ziyarette çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayımlandı.



Brad Pitt’in Oxman’la mimari bir proje üzerinde çalışırken tanıştığı öne sürülüyor.

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