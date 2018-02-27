Beş yıl aradan sonra yayınlanacak olan televizyon efsanesi Popstar 2018’in jüri koltuğunda oturan Bülent Ersoy, kameralar karşısına kürküyle çıktı ve kürk mücadelesinde insanların samimiyetsiz olduğunu söyleyerek artık kürk giymeye devam edeceğini belirtti.

BÜLENT ERSOY: “HAKİKİ KÜRK ALDIM”

Sözcü'nün haberine göre, kürk giydiği için hayvanseverler tarafından eleştirilen Bülent Ersoy, uzun zaman önce kürk giymeyeceğine söz vermişti. Diva, basın toplantısında yeniden kürk aldığını söyledi. Diva, “Millet gibi yalan konuşmuyorum. Giyenler sahte deyip geçiyorlar gazetecilere, ama yalan söylüyorlar. Ben de protesto ediyorum kürk giyerek. Kürk giymemeye söz verdim, medyada görüyorum ki herkes şakır şakır kürk giyiyor. Herkesin giymesi de beni bağlamıyor tabii ama, ciğerlerimi hiç üşütmemem lazım, yeniden giyme nedenimin birincisi o.

“HAYVANLAR İÇİN KANUN ÇIKINCAYA KADAR YENİDEN KÜRK GİYECEĞİM!”

İkincisi ve en önemlisi de kanun koyucular bu kadar söylenildi ama, hayvanlara yapılan eziyetin kabahatlar kanunundan çıkarılarak, ceza kanununa girmesi konusuna ilgisiz ve duyarsız kaldılar. Tek bir cümleyle zulme karşı gelebilirlerdi! Görüyorum ki bu kanun çıkarılmıyor, çıkarılacağından da ümitli değilim. Kediyi tekmeleyen asker beyi gördük, belediyelerin sokak hayvanlarına yaptıklarını gördük. Hayvan beslemiyorum ama insanım, insan olarak üzüntü duyuyorum. Ben de siz hayvanlar için bu kanunu çıkarıncaya kadar yeniden giyeceğim” dedi.