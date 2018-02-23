HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Cağaloğlu Hamamı’ndaki kutlamada çifti Burcu Biricik-Emre Yetkin, Rıza Kocaoğlu, Ali Atay-Hazal Kaya’nın da aralarında bulunduğu dostları yalnız bırakmadı.

Deniz mekân çıkışı, “Çok eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir gece oldu” diyerek sevgilisine teşekkür etti.

MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’un Sena’sı Dilan Çiçek Deniz ve oyuncu sevgilisi Furkan Andıç da partiye katılan isimler arasındaydı. Geç saatlere kadar eğlenen ünlü çift, objektiflere mutluluk pozu verdi.