HT Magazin'de yer alan habere göre, sevgilisiyle bir süre dinlenip sonra döneceklerini belirten Belevi, önümüzdeki günlerde sokak hayvanlarına yönelik bir projede yer alacağını açıkladı.

Belevi, dansçılar eşliğindeki sahne şovuyla hayranlarını coşturdu.