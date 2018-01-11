Sözcü’nün haberine göre, filmlerinin başlayacağını ve aceleleri olduğunu belirten ikili ayaküstü gazetecilerle konuştu.

“Nihayet Aile Arasında'yı izlemeye geldik. Oğlanı uyuttuk kız da daha okulda.” diyen Ceyda Düvenci'nin küpeleri dikkat çekti.

Cem Yılmaz'ın filmi Arifv216'yı izleyip izlemedikleri sorulunca ise; “Demet Evgar, çocuklarımızın halası. Bizim kardeşimiz. Öncelik ‘Aile Arasında’ ama Arifv216’yı da en kısa zamanda izleyeceğiz.” dedi.

Öte yandan romantik çifte 14 Şubat'ta ne yapacakları sorulunca ise; “Bize her gün 14 Şubat” diye esprili bir yanıt verdi.

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