HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, 50 milyonu aşkın dinlenen parçanın bu kadar ilgi göreceğini düşünmediğini itiraf eden Ertem, “Hayranlık beslediğim bir ozandır Mahzuni. Bu sevgimiz, saygımız esere de yansıdı. İnsanlar bu sevgiyi hissetti” yorumunu yaptı.

Bu Konu İle İlgili Haberler