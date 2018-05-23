Tüm anne babalar bilir ki bir bebeğin çıkardığı ağlama gibi sesler, duruma göre pek çok farklı anlama gelebilir. Bebek ‘Ben açım’dan tutun da ‘Acı çekiyorum’a kadar tüm düşüncülerini ebeveylerine aktarmaya çalışırlar. ABD’deki Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi’nde (kısa adıyla UCLA) bir araştırma takımı, bebeklerin seslerini ve ağlamalarınının anlamlarını çözmeye yarayacak bir mobil uygulama üzerinde çalışıyorlar.

Chatterbaby ismi verilen uygulama, başlangıçta sadece işitme duyusundan faydalanamayan anne ve babalar için geliştiriliyordu. Araştırmanın başında olan Ariana Anderson, yaptığı açıklamada “Bir anne olarak çocuğumuzun demeye çalıştığı şeyi çıkardığı sesler sayesinde içgüdüsel olarak anlıyoruz. Ben de bir istatistikçi olarak bir anne ve babanın kulaklarının yapapildiğini otomatik olarak yapan bir algoritma geliştirebiliriz diye düşündüm." dedi.

Programın en önemli ikinci özelliği ise bebeğin ağlama seslerini ağrı, açlık ve huysuzluk olarak üç farklı şekilde kategorize etmesi. Şimdiye kadar 2000’den fazla bebek ağlaması sesiyle denenen algoritma, acı veya ağrıdan kaynaklanan sesleri %90’lık bir başarıyla ayırt edebiliyor. Mızmızlık ve açlık tiplerini ayırt etmekte biraz zorlanan sistem, geliştirilmeye devam ediyor.