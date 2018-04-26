HT Magazin'de yer alan habere göre, yönetmen Meltem Bozoflu Gölebeyi’nin de dahil olduğu ekip Kütahya, İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir’de sevenleriyle buluştu.



Her ilde sevgi seliyle karşılanan grup, toplamda 2 bin kilometreyi aşkın yol yaptı.

Ekip, Eskişehir’de Porsuk Çayı’nda tekne turu yaparak şehrin tadını çıkardı.