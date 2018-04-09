Cadde'nin haberine göre, "Bu zayıflığı neye borçlusunuz?” şeklindeki soruya Çiğdem Batur, "Bol bol spor yapıyorum. Az önce spordan geldim. Tabii şimdi yaz geliyor. Spora daha çok asılmak lazım. Bizi bikinili falan çekersiniz size fit görünmek lazım" yanıtını verdi.



Yaklaşık 1.5 yıldır Onur Gülmek’le aşk yaşayan oyuncuya, evlilik sorusu geldiğinde ise, topu sevgilisine attı. Çiğdem Batur, "Düğün ne zaman?” diyen basın mensuplarına "Bu soruyu hep bana soruyorsunuz. Ben cevap vermekten sıkıldım. Onur Bey’e sorun bakalım ne zaman evleneceğimizi, evlilik teklifi o yapıcak" dedi.



İnternet dizilerindeki RTÜK sansürü hakkında neler düşündüğü merak edilen Batur, "Ben sansüre karşı değilim. Şimdi ufak çocuklar var. Nerelere girdikleri belli olmuyor internette. O yüzden sansür o kadar kötü bir şey değil, yerinde kullanıldığında” dedi.

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