Çin'de Guangzhou Evergrande yine şampiyon

Çin Süper Lig'de Guangzhou Evergrande, sahasında Guizhou Zhicheng'i 5-1 yenerek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Tianhe Stadı'nda oynanan 28. hafta karşılaşmasında Guangzhou Evergrande'ye galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada Lin Gao, 17. dakikada Alan, 53. dakikada Wei Du kendi kalesine, 77. dakikada Hanchao Yu ve 90. dakikada Muriqui attı. Konuk ekibin tek golünü, 29. dakikada Wang Fan kaydetti.

Guangzhou ekibi, bu galibiyetle puanını 64 yaptı. Brezilyalı teknik adam Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F'ye 2-1 kaybeden Şanghay SIPG'nin 55 puanda kalmasıyla bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Çin Süper Lig'de son yıllara damga vuran Guangzhou Evergrande, üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Guangzhou Evergrande

Guangzhou Evergrande şampiyon

ÇİN SÜPER LİGİ