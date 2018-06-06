Türkiye'de 850 milyon dolar büyüklüğe ulaşan oyun sektörünün önde gelen isimleri, son teknolojik ürünlerini fuarda görücüye çıkardı.

Karne hediyesi, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü için özel ürünlerin sergilendiği fuarda, Türkiye pazarına CNR Games Week İstanbul'la giren GearBest stadını ziyaret edenler, ünlü teknoloji markası Xioami ürünlerini indirimli fiyatlarla sahip olma imkanına kavuştu.

Fenomen oyuncular, turnuvalar, her yaştan oyuncu ve teknoloji meraklıları, oyun stüdyoları, üniversiteler ve önde gelen oyun şirketlerinin katılımıyla gerçekleşen fuar, 9 Haziran'a kadar devam edecek.

TURNUVALARDA DERECEYE GİRENLERE TOPLAM 35 BİN LİRA ÖDÜL VERİLİYOR

Fuarda çok sayıda bireysel oyuncunun yanı sıra e-spor takımlarının da katılacağı Pubg, Fortnite, League Of Legends, Cs:Go, Fıfa 18, Hearthstone, Rocket League ve Pes 18 gibi turnuvalar düzenlenecek.

Turnuvalarda dereceye girenlere toplam 35 bin lira değerinde ödül dağıtılıyor. Ayrıca, Oğuzhan Uğur, Mervan Tepelioğlu, Uğur Yaman, Oyun Gemisi, Oğuz Atalay ve Mendebur Lemur gibi ünlü fenomenler de GearBest standında ziyaretçileri ile bir araya geliyor.

Fuarda, ziyaretçilerin sevdikleri oyunları doyasıya oynayabilmeleri için oyun alanı da kuruldu. Dijital dünyayı gerçek gibi deneyimleten sanal gerçeklik ile uygulayarak öğrenmek isteyenler için kurulan atölye çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Troy Games, Time Valker, Zümrüdü Anka-Phoenix, Cino. Nitra Oyun. Mangodo Dijital, Zambitious S.L, MTV Elektronik, Eflatun Yazılım, X Donanım, Nüans Dış Ticaret, Tem Agency, Atom Bilişim, Malcom Bilgisayar ve GNB Dijital gibi firmaların yanı sıra İstanbul Aydın Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin de katıldığı fuarda, oyun geliştirme seminerleri, teknoloji şirketleri tarafından yapılan sunumlar ve B2B ikili iş görüşmeleri de gerçekleştiriliyor.



