Show TV ekranlarının sevilen dizisi ‘Çukur’un ‘Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil’in geçen salı doğum günüydü. İlk kutlamayı sette ekip arkadaşları yaptı.

Akşama da oyuncu sevgilisi Cansu Tosun sürpriz bir parti verdi. Erkan Kolçak Köstendil 35 yaşına bastı. Bu gelişmelerin ardından ise önceki gün Etiler'de görüntülenen Tosun, Köstendil ile bu yıl evleneceklerini söyledi.





DÜĞÜNE AZ KALDI

Uzun süredir aşk yaşayan Erkan Kolçak Köstendil ve oyuncu sevgilisi Cansu Tosun evlilik yolunda ilk adımı geçen Ekim ayında atmış ve nişanlanmışlardı.

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