Sezon finaline 2 gün kaldı. Nefesler tutuldu! ‘Çukur’, İdris Koçovalı’nın, “Biz buradan gideriz, yeter ki Çukur kalsın!” sözleri karşısında çaresiz kalan Yamaç’ın babasını ikna etmeye çalıştığı anların yer aldığı sezon finali tanıtımıyla büyük heyecan uyandırdı.

‘ÇUKUR ÖLÜYOR, SEN GİDİYORSUN’

Çukur sakinlerinin İdris’i gözyaşları içinde uğurladığı anlarda, “Çukur ölüyor, sen gidiyorsun!” haykırışları dikkat çekti.

VARTOLU, İDRİS’İN MEKÂNINDA!

HT Magazin'de yer alan habere göre geçen hafta İdris’e meydan okuyan Selim ve Vartolu’nun bundan sonraki hamlesinin merakla beklendiği dizinin tanıtımının en çarpıcı sahnesi, Vartolu’nun İdris’in mekânına girmesi oldu. Vartolu’nun, adamlarıyla gövde gösterisi yaparak Dostlar Kahvesi’nin kapısına gelmesi, “Çukur’un yeni babası Vartolu mu olacak?” sorusunu akıllara getirdi.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

- İdris, Çukur’u terk edecek mi?

- Çukur’un yeni babası kim olacak?

- Selim ve Vartolu işbirliği devam edecek mi?

- Selim’in ihaneti karşısında Yamaç ne yapacak?

- Yamaç ve Sena ile Saadet ve Vartolu’nun aşkları ne olacak?

- Yamaç, Sena’yı hasta edenin Emrah olduğunu anlayabilecek mi?

BİLETLER BİLETİX'TE

‘Çukur’un pazartesi akşamı Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek ‘Sezon Finali Gala Gecesi’nin biletlerinin satışı Biletix’te devam ediyor. Dizi ekibinin hazır bulunacağı sürprizlerle dolu gecede yerinizi almak için elinizi çabuk tutun!