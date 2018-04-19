BD'li başantrenör David Blatt yönetiminde bu sezon kadrosunda önemli değişikliğe giden yeşil-siyahlı ekip, ULEB Avrupa Kupası finalinde karşılaştığı Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda ilk maçta 81-78, sahasındaki ikinci karşılaşmada da 67-59 yenerek kupayı müzesine götürdü. ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Darüşşafaka, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alma hakkını da elde etti.
KUPAYI İKİNCİ KEZ GETİRDİLER!
Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı unvanını aldı. Galatasaray, kupada 2015-2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, o dönem farklı formatta oynanan final serisinde ilk maçta 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg takımını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 78-67 mağlup ederek, ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.
GÖRKEMLİ KUTLAMA!
D.ream grubunun da katkılarıyla, 17 Nisan Salı gecesi gerçekleşen davete, EuroCup şampiyonu Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncuları, P&G Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu, İbrahim Kutluay, Deren Talu, Jülide Ateş, Şahika Ercümen gibi spor, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu: “P&G olarak, dünyada spora en çok destek veren şirketlerden biriyiz ve Head&Shoulder markamız ile Türkiye’de basketbolun gelişmesine yönelik, sporu ve sporcuyu destekleyen projeler geliştirmekten dolayı da çok mutluyuz. Darüşşafaka Basketbol Takımı’nı EuroCup başarısından dolayı tebrik ediyor, Türk sporuna bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyoruz” dedi.
BLATT'İN KARİYERİNDEKİ 3. AVRUPA KUPASI
Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, kulüp kariyerindeki 3. Avrupa kupasını kazandı. İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile 2014'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Blatt, Rusya'nın Dinamo Saint-Petersburg takımı ile 2005'te İstanbul'da FIBA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı. Blatt, ayrıca Rusya Milli Takımı ile 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
IVKOVIC'TEN SONRA BLATT DE İKİ KUPAYI KAZANDI
THY Avrupa Ligi'nin ardından ULEB Avrupa Kupası'nı da kazanan David Blatt, Dusan Ivkovic'in ardından bunu başaran ikinci başantrenör oldu. Deneyimli başantrenör, 2014'te Maccabi FOX ile THY Avrupa Ligi şampiyonluğa ulaşmıştı. Ivkovic, Yunan ekibi Olympiakos ile 1997 ve 2012'de THY Avrupa Ligi, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile de 2006'da ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKAN BAK, TÜRKOĞLU'NDAN TEBRİK TELGRAFI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, ULEB Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt'a tebrik telgrafı gönderdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Darüşşafaka'yı kutlayanlar arasındaydı. Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Basketbolda ULEB Avrupa Kupası final serisinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maçta da mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşattınız. Avrupa şampiyonluğunda emeği bulunan tüm sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum."
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.
Türkoğlu, sosyal medya hesabından, "Eurocup finalinde Lokomotiv Kuban'ı iki maç sonunda saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Darüşşafaka'yı yürekten kutlarım. Tebrikler" paylaşımını yaptı.
Federasyonun internet sitesinde de, "Eurocup'ta Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maç sonunda geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan ve bir sezon aranın ardından kupayı bir kez daha ülkemize getiren temsilcimiz Darüşşafaka'nın teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız." ifadelerine yer verildi.
Bu arada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu Efes kulüpleri ile Anadolu Efes'in baş antrenörü Ergin Ataman sosyal medya hesaplarından Darüşşafaka'yı tebrik etti.
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