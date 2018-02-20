Demet Akalın, Instagram hesabına Brezilya'da çekildiği fotoğrafları yükledi.



Fotoğrafının altına bir takipçisi Demet Şener'i kastederek, "Bir şeyi merak ediyorum ya siz de çoluklu, çocuklu, eşsiz kalırsanız seneler sonra?" diye yazdı.





Demet Akalın bu yoruma şu cevabı verdi: "Allah'a şükür kimsenin olacak yuvasını bozmadım. Allah da bozdurmasın!"



Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay ile bir dönem aşk yaşayan Demet Akalın ile aynı mekanda karşılaşmıştı.



Mekan çıkışı muhabirlerin, “Demet Hanım da içerideydi, selamlaştınız mı?” sorusuna, Demet Şener, “Kendisini görünce böh gibi bir tepkin olamaz. Küçücük bir camiada yaşıyoruz, herkesle karşılaşabiliriz. 16 yıl geçti üzerinden, hayatta daha önemli şeyler var. Bir gün varsınız bir gün yoksunuz bunlar önemli, gerisi hikaye. Ben çok şey öğrendim hayattan, boş verin” cevabını vermişti.



Gazeteciler ile karşılaşan Demet Akalın, Şener'in sözlerinin sözlerini hatırlatması üzerine ağır bir göndermede bulunmuştu.

Akalın, muhabirlere ‘‘Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra.’’ demişti.