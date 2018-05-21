Demet Akalın’ın kuzeni Şehbal Civeleker’in kanser hastası ve görme engelli oğlu Yağız geçen hafta hayatını kaybetti.

Nihat Doğan, Yağız ile fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: “Ota b..a timsah gözyaşı döken teyzen Demet Akalın çizmesine vermekle övündüğü 30 bin TL’yi sağlığın için harcasaydı, bugün anneciğinle iftarını yapacaktın. Demet bir de acılı anneye 50 bin TL’lik dava açmış. Allah ıslah etsin seni.”

Demet Akalın bu sözler üzerine çıldırdı. Nihat Doğan için sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı: “O hayatının tazminat ve suç duyurusunu görecek.”