HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ünlü popçu kendisine Berkay’ın, küs olduğu Alişan’ın düğününde “Demet kızar” diyerek sahne almaması hatırlatıldığında “Onları ben tanıştırdığım için Berkay bana sormadan delikanlılık yapmış” dedi.



“Sahneye çıksaydı darılır mıydınız?” sorusunaysa “Hayır” yanıtını verdi.

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