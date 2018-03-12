Demet Akalın, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Programı öncesi soruları yanıtlayan popçu, bir taksiye çarpan Caner Erkin’in Şükran Ovalı’ya, “Sen hamilesin içeri gir” demesi ve taksicinin bir programda bunu açıklamasıyla ilgili konuştu.

HT Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncuyla komşu olan Akalın, “Şükran aradı, çok ağladı. Çok üzerine gidildi. Hamile bir insanı düşünmek lazım. Düşük tehlikesi var. Caner çok üzülmüş. Bu olay yüzünden duyulmasına da ayrıca üzülmüşler” dedi.

Sahne öncesi giydiği 7 bin 300 TL değerindeki çizmeleriyle dikkat çeken Akalın, “Ayakkabıya biraz fuzuli para harcıyorum ama ne yapayım dayanamıyorum” diye konuştu.