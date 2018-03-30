Demet Akalın’ın ezeli rakibi Hande Yener’le barışıp mutluluk pozlarını sosyal medyadan paylaşan Seren Serengil’e beklenen tepki dün sabah geldi.

Sessizliğini bozan Demet Akalın, arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Akalın paylaşımına şu notu düştü:



"Biri canım 20 senelik... Biri ahretliğim küstüğüm zaman bile beni satmaz! Biri dünyanın en pozitif insanı, biri daha yeni can oldu. Biri birinden daha az kıymetli değil! Sahtekar değil, güzel dost biriktirin sizinle işi bitince düşmanınızın kucağına koşanı bulmayın! Size sevgisi olmayanın kendine de saygısı yoktur!"

Seren Serengil, Akalın'ın bu paylaşımına sunucusu olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında, "Demet ne derse desin benim asla ona kötü bir sözüm olamaz" açıklamasını yaptı.