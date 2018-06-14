Demet Akalın, önceki gün aralarında Özlem Yıldız’ın da bulunduğu bir grup kız arkadaşıyla birlikte bir alışveriş merkezindeydi. Önce birlikte yemek yiyip sohbet eden yakın arkadaşlar, ardından mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

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