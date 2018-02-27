HT Magazin'de yer alan habere göre, 25 yaşına basan ünlü oyuncuyu gecede yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Ablasının özel olarak getirdiği dansözü görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Özdemir, geç saatlere kadar göbek atıp eğlendi.





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