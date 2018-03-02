Akşam Life'ta yer alan habere göre, güzel oyuncu Demet Özdemir'in, kalbinin kapılarını ikinci kez eski aşkı Furkan Palalı’ya açtığı iddia edildi.



İkilinin bir süredir gözlerden uzak beraberlik yaşadığı, hatta Özdemir’in tepkilerden çekinmesi nedeniyle bu ilişkiyi gizli yürüttüğü söylendi.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde doğum günü partisi veren Özdemir’i, Furkan Palalı’nın da yalnız bırakmadığı ve ikilinin gecede samimi görüntüler çizdiği öne sürüldü.



Geçtiğimiz günlerde 25 yaşına basan ünlü oyuncuyu gecede yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı. Ablasının özel olarak getirdiği dansözü görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Özdemir, geç saatlere kadar göbek atıp eğlenmişti.

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