Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, mahkeme, daha öncede de aynı kararı vererek Deniz Akkaya’yı bin 500 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

Mahkemenin, verdiği karar İstinaf Mahkemesi tarafından suçun uzlaşma kapsamına alındığı ve uzlaşmak isteyip istemediklerinin sorulması için bozulmuştu.