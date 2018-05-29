Hapishanede geçirdiği zor dönemlerde de Deniz Seki'nin yanında olan Faruk Salman, Seki'nin kendisine oğlundan ulaşıp "Seni seviyorum" dediğini iddia etmişti. İşte Faruk Salman'ın o açıklaması:

"Emeğim hakkım haram zıkkım olsun. Kalbimde, beynim bitmişti. Allah'ım beni kurtarmış şükürler olsun. " diyen Salman, "İlişkiniz neden bitti?" sorusuna, "Damdan dama konan iki haftada iki kişiyle olması bunlardan dolayı." cevabını vermişti. Salman açıklamasına şu sözlerle devam etmişti: "Üç buçuk senedir ev kirasını ve ev kredisini ödüyordum. Geçen ay son verdim, artık ödemiyorum" Deniz Seki beni hala arıyor. Çıkan olaylardan sonra engelledim. Oğlumun telefonuna, "Ben seviyorum o benim eşim olacak" dediğini iddia etmişti.

DENİZ SEKİ İLK KEZ YANIT VERDİ

Duymayan Kalmasın programının haberine göre, Deniz Seki'ye eski nişanlısı Faruk Salman'ın bu sözleri soruldu. Seki önce "Öksürük tuttu" diyerek cevap vermek istemedi. Daha sonra muhabirlerin ısrarı üzerine, "Hakkım herkese helal olsun. Öpüyorum sizi" yanıtını verdi.