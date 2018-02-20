Suriye devlet medyası, hükümet yanlısı güçlerin kısa süre içinde Türkiye'nin sınır ötesi harekat yürüttüğü Afrin bölgesine gireceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Her zaman Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya PKK-YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer rejim burada YPG'yi korumak için... geliyorsa, bizi Türkiye'yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz" dedi.

Dün sabah 3.75 seviyesinde olan dolar/TL , haberlerin ardından 3.7625'e kadar yükseldikten sonra kapanışı 3.7588 ile yapmıştı.

Dolar / TL kuru yeni günde, sabah saat 7:30'da ise 0.12 puan yükselerek 3.7634 seviyelerinden el değiştiriyor.

Bankacılar, gelişmekte olan piyasalar genelinde bir bozulma gözlendiğini, Afrin konusunun ise Türk Lirası'nın daha kötü performans göstermesine neden olduğu görüşünde.

Uzmanlar Afrin konusundaki son gelişmelerin bölgede belirsizlik yarattığını, ABD ile ilişkilerin yumuşamasının ardından Rusya cephesinden gelen hamlenin dış ilişkilerdeki tansiyonu yeniden yükselteceği kaygılarını tetiklediğini belirtiyor. Diğer taraftan hâlâ resmi bir açıklamanın olmaması da dolar fiyatlarındaki tepkinin sınırlı kalmasına neden oluyor.

Öte yandan ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu bugün piyasada hacimlerin nispeten sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Diplomatik gelişmelerin geçen hafta ABD ve Almanya ile son dönemde bozulan ilişkilerin tekrar düzelme yoluna girdiğine işaret etmesi ve dolarda küresel değer kaybı ile dolar/TL geçen hafta gerileyen 3.74 seviyesinin de altına gerilemişti.

Türkiye ve ABD dışişleri bakanları, geçen hafta iki ülke ilişkilerinde farklı konularda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle en ciddi krizlerden birinin yaşandığı dönemde Ankara'da bir araya geldi ve ilişkilerde bir normalleşme sürecinin başlaması için görüş ayrılığı yaşanan konularda ortak mekanizma ve çalışma grupları oluşturmaya karar verdi.

Piyasalar bu hafta Çarşamba günü açıklanacak olan Fed tutanakları ile Cuma günü açıklanması beklenen S&P'nin Türkiye değerlendirmesini bekliyor.