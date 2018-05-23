Global Yatırım Holding'in, başta Ardus Gayrimenkul'ün hisseleri olmak üzere tüm gayrimenkul yatırımlarını satmak için imzaladığı sözleşme doların yükselişi gerekçe gösterilerek iptal edildi.
Global Yatırım, alıcıya dava açacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na şikayet edecek.
Holding, "Sözleşme'den haksız şekilde dönmeleri nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm zararlar nedeniyle Alıcılara karşı olan tüm talep ve dava haklarımızı saklı tuttuğumuzu ihtarname ile alıcılara bildirdiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız." dedi.
Toplamda 298,03 milyon lira olan gayrimenkullerin alıcısı, Tukaş'ın da sahibi zeytinci Okullu Gıda'nın sahipleri Cem Okullu ve Cengiz Okullu, sözleşmenin imza tarihinden bugüne kadar döviz kurlarında yaşanan yüzde 11,4 oranındaki artış ve çok kısa süre zarfında oluşan öngörülmesi mümkün olmayan ekonomik gelişmeler nedeniyle işleme devam edemeyeceklerini bildirdi.
OKULLARA İHTARNAME GÖNDERİLDİ
Global Yatırım Holding, 31 Mayıs 2018'de devir işlemlerinin tamamlanması planlanan satışın ön şartlarının yerine getirildiğine ve esaslı nitelikli ihlal olmadığına dikkat çekerek somut olayda bu hallerden hiçbirinin gerçekleşmediğini belirtti ve iptali hukuka aykırı olarak niteledi.
Sözleşmeden dönülmesini kabul etmeyen Holding, alıcıların grubun maruz kaldığı tüm zararları tazmin etmek zorunda olduğunu belirtti. Okullulara ihtarname gönderildi.
Global Yatırım, sözleşmenin imzalanmasından alıcılar tarafından feshine kadarki dönemde alıcıların ve ilişkili kişilerinin halka açık Global Yatırım Holding A.Ş. ve Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinde işlem yapmış olma ihtimallerine binaen de konunun araştırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ihbar ve şikayette bulunacağını açıkladı.
Sözleşmeye konu şirketlere ait toplam değer 298,03 milyon lira olarak belirlenmiş ve ilk satın alma bedeli 79 milyon lira ve 23 milyon dolar olarak kararlaştırılmıştı. Bedel, Kapanış Günü'nde şirketinnet borç durumu ve döviz kuruna göre fiyat ayarlamasına tabi tutularak ayrıca kesinleştirilecekti. Söz konusu tutarın 10,3 milyon doları ve kapanış düzeltmeleri tutarındaki kısmı, hisse devrinin tamamlandığı gün peşin olarak ödenecekti.
380 MİLYON TL TUTARINDA GAYRIMENKULÜ VAR
Bakiye tutar ise Kapanış Günü döviz kuru üzerinden dolara dönüştürülmek suretiyle vadeli olarak tahsil edilecek ve bakiye tutar için teminat alınması kararlaştırılmıştı.
2017 yılı içinde Ardus Gayrimenkul'ün 174,74 milyon TL olan ödenmiş sermayesi 260 milyon TL'ye çıkarılmıştı. Şirket, 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup gayrimenkul yatırımlarını bir çatı şirket altında toplama projesi kapsamında kısmi bölünme ile yolu ile kurulmuştu.
Global Yatırım Holding'in 379,7 milyon TL tutarında yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunuyor. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, Denizli’de ve Van’da faaliyet gösteren AVM'lerden ve Denizli’deki okul ve arazilerden oluşuyor. Sözleşmeye konu şirketlere ait toplam değer 298,03 milyon lira olarak belirlendi ve ilk satın alma bedeli 79 milyon lira ve 23 milyon dolar olarak kararlaştırıldı. Bedel, Kapanış Günü'nde şirketinnet borç durumu ve döviz kuruna göre fiyat ayarlamasına tabi tutularak ayrıca kesinleştirilecek. Söz konusu tutarın 10,3 milyon doları ve kapanış düzeltmeleri tutarındaki kısmı, hisse devrinin tamamlandığı gün peşin olarak ödenecek. Bakiye tutar ise Kapanış Günü döviz kuru üzerinden dolara dönüştürülmek suretiyle vadeli olarak tahsil edilecek ve bakiye tutar için teminat alınacak.
(BUSINESS HT)
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