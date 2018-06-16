2018 FIFA Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor! Açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı farklı geçerken turnuvanın ikinci günü de geride kaldı. İkinci günün ilk maçında Mısır ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mohamed Salah'ın tedbir gerekçesiyle oynamadığı mücadelede Kasımpaşalı Trezeguet sahne aldı. Maç 0-0 devam ederken Jose Gimenez'in kafası, Uruguay'a kritik 3 puan getirdi. Günün ikinci maçında Galatasaraylı Younes Belhanda'nın da forma giydiği Fas, İran ile karşı karşıya geldi. Mısır - Uruguay maçı gibi İran da son dakika golüyle 3 puana ulaştı. Günün son maçında turnuvanın favorilerinden gösterilen iki takım karşı karşıya geldi. Son Avrupa şampiyonu Portekiz, maçın henüz başında Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, turnuvanın başlamasından saatler önce Julen Lopetegui'nin görevine son verilen İspanya'da Diego Costa skoru eşitledi. Cristiano Ronaldo, ilk yarının sonlarında bir kez daha sahne aldı ve David De Gea'nın büyük hatasının da yardımıyla skoru 2-1'e getirdi. İspanya, Diego Costa ile skoru bir kez daha eşitledi ve Nacho'nun harika golüyle bu kez öne geçti! İspanya, 3 puana ulaşacakken Ronaldo bir kez daha sahne aldı! Yıldız futbolcu, maçın bitimine dakikalar kala attığı harika frikik golüyle hat-trick yaptı ve takımına 1 puanı kazandırdı. Portekizli yıldız, üst üste 4 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başaran dördüncü futbolcu olurken bir Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu. Öte yandan Dünya Kupası bugün oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

C GRUBU

13:00 Fransa - Avustralya, TRT 1

D GRUBU

16:00 Arjantin - İzlanda, TRT 1

C GRUBU

19:00 Peru - Danimarka, TRT 1

D GRUBU

22:00 Hırvatistan - Nijerya, TRT 1

GÜNÜN AÇILIŞ MAÇI: FRANSA - AVUSTRALYA

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Avustralya, C Grubu'nun ilk maçında karşı karşıya gelecek. Kazan şehrindeki Kazan Arena'da oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Bu karşılaşma, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın da en erken başlayan maçı.

5. RANDEVU

Fransa ile Avustralya, Rusya'da yapacakları maçla 5. kez karşılaşacak. İki ülke A milli futbol takımları, bugüne kadar 1'i resmi 3'ü özel maç olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi.

Oynanan 4 maçta Fransa 2, Avustralya 1 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu müsabakalarda Fransa 8 gol atarken, Avustralya 2 kez gol sevinci yaşadı.

İLK MAÇ 1994'TE

İki takımın rekabetinde ilk maç, 1994'te Japonya'nın Kobe şehrinde oynandı. Hazırlık maçını Fransa 1-0 kazandı.

İkinci karşılaşma ise 2001 yılındaki FIFA Konfederasyon Kupası mücadelesiydi. 1 Haziran 2001'de Güney Kore'de oynanan, iki takım arasındaki ilk ve tek resmi karşılaşma olma özelliği taşıyan mücadeleyi Avustralya 1-0 galip tamamladı.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde 11 Kasım 2001'deki hazırlık karşılaşması ise 1-1 sona erdi.

EN FARKLI GALİBİYET: 6-0

Rekabetteki son maç ise 11 Ekim 2013'te Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Ev sahibi takım, bu maçı 6-0 gibi tarihi bir sonuçla kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri Franck Ribery, Olivier Giroud (2), Yohan Cabaye, Mathieu Debuchy ve Karim Benzema attı.

Bu karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olarak da tarihe geçti.

FRANSA, 15. DÜNYA KUPASI'NDA

Rusya'daki turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, 15. Dünya Kupası'nı yaşayacak.

Fransızlar, 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.

Fransa, o günden sonra üst üste katıldığı 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını göremedi. Dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Fransa, organizasyon tarihinde çıktığı 59 maçta 28 galibiyet, 12 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Fransa, söz konusu karşılaşmalarda 106 gol atarken, kalesinde 71 gol gördü.

AVUSTRALYA 5. KEZ!

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Avustralya, FIFA dünya sıralamasında 40. basamakta bulunuyor.

Avustralya, Dünya Kupası'nda oynadığı 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Katıldığı 4 Dünya Kupası'nda yalnızca 2006 Almanya'da gruptan çıkmayı başaran Avustralya, son 16 turunda İtalya'ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.

D GRUBU'NDA START VERİLİYOR: ARJANTİN - İZLANDA

D Grubu'nun ilk karşılaşması olma özelliğini de taşıyan Arjantin-İzlanda mücadelesi, başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Arjantin ve İzlanda'nın yer aldığı D Grubu'nda Avrupa'dan Hırvatistan ve Afrika temsilcisi Nijerya da yer alıyor.

ARJANTİN, 3. ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE

Dünya kupalarının en deneyimli takımlarından olan Arjantin, 17. kez bu büyük organizasyonda boy gösterecek.

1978'de Arjantin'de ve 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan "Tangocular", Rusya'da üçüncü kez kupayı havaya kaldırmayı hedefliyor.

Katıldığı 16 Dünya Kupası'nda 77 maça çıkan Arjantin, 42 galibiyet, 14 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 131 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 84 gol gördü.



ARJANTİN SON FİNALİST

Güney Amerika ekibi, Rusya'daki Dünya Kupası'na son finalist unvanı ile katılıyor.

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı bir önceki turnuvada finale yükselen Arjantin, Almanya ile karşı karşıya gelmişti.

Arjantin, 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan final maçını 113. dakikada Mario Götze'nin attığı golle 1-0 kaybederek kupayı kaçırmıştı.



İZLANDA İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'in karşısına çıkıyor.

İzlanda, Panama ile birlikte Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele edecek iki ekipten biri unvanını taşıyor.

İzlanda, Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna'nın önünde grubunu lider bitirip, Dünya Kupası biletini alarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

PERU VE DANİMARKA, İLK KEZ KARŞI KARŞIYA!

Güney Amerika temsilcisi Peru ile Avrupa ekibi Danimarka arasındaki C Grubu mücadelesi, Saransk'taki Mordovia Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

C Grubu'nda günün diğer maçında ise Fransa ile Avustralya karşı karşıya gelecek.



PERU VE DANİMARKA'NIN 5. DÜNYA KUPASI

C Grubu'ndaki ilk maçlarına çıkacak Peru ile Danimarka, 5. kez Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

Peru, FIFA dünya sıralamasında 11. basamakta yer alıyor. Organizasyon tarihinde 15 maça çıkan Güney Amerika ekibi, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu maçlarda 19 gol atan Peru, kalesinde 31 gol gördü.

Dünya sıralamasında Peru'nun bir basamak gerisinde yer alan Danimarka ise turnuva tarihinde 17. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 16 maçta, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Danimarka, söz konusu müsabakalarda 27 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

GÜNÜN SON MAÇINDA HIRVATİSTAN İLE NİJERYA KARŞI KARŞIYA GELECEK

Dünya Kupası'nda bugün oynanacak mücadeleler içinde son maç, Hırvatistan ile Nijerya arasında olacak.

Kaliningrad'daki Kaliningrad Stadı'nda oynanacak D Grubu mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.

HIRVATİSTAN İLE NİJERYA'NIN DÜNYA KUPASI KARNELERİ

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, sonraki 3 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi.

Organizasyon tarihinde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 21 gol atarken, kalelerinde 17 gol gördü.

Rusya'daki turnuva ile 6. Dünya Kupası'nı yaşayacak Nijerya ise bugüne kadar son 16 turundan ötesini göremedi. Çıktığı 18 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, 20 gol attı, 26 gol yedi.