Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla şehir merkezinden geçen askeri konvoyu hedef aldığını belirtti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Zuvak, 25 kişinin yaralandığını söyledi.
Laşkargah Hastanesinden yapılan açıklamada ise saldırıda yaralanan 42 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.
Saldırıda 3 askeri aracın hasar gördüğü kaydedilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
- Taliban
- afganistan
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