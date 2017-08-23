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Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü
DÜNYA

Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin merkezi Laşkargah şehrinde, bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:05:01 Güncelleme: 12:07:26 AA

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla şehir merkezinden geçen askeri konvoyu hedef aldığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Zuvak, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Laşkargah Hastanesinden yapılan açıklamada ise saldırıda yaralanan 42 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırıda 3 askeri aracın hasar gördüğü kaydedilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

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