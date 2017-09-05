Putin'den Kuzey Kore açıklaması: Küresel felakete yol açabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'deki BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Liderler Zirvesi'nin ardından ABD'deki konsolosluklarının durumu ve Kuzey Kore'nin balistik füze denemesiyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada Putin, Rusya'nın Moskova'daki ABD'li diplomatik personel sayısını daha da azaltma hakkını saklı tuttuğunu ancak Moskova'nın şimdilik bunu yapmayacağını söyledi. Putin, azaltma durumunda ABD'deki diplomatik personel sayılarını 155'e indirebileceklerini ifade etti.
Washington'un ABD'nin Rusya'daki diplomatik tesislerine karşı "kaba ve benzeri görülmemiş" harekete tepki gösteren Putin, Dışişleri Bakanlığı'nın ABD makamlarını Rusya'nın mülkiyet haklarının ihlaliyle mahkemeye çıkmasını isteyeceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü yaptığı bir açıklamada, nükleer füze programında Kuzey Kore üzerinde daha sert yaptırımlar uygulanmasının Pyongyang Devlet Başkanını değiştirmeyeceğini fakat insanların büyük acılar çekmesine neden olabileceğini söyledi.
Putin, Kuzey Kore etrafındaki askeri histeriyi artırmaya karşı da uyarıda bulunarak bunun "küresel felakete" yol açabileceği ifadelerini kullandı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.