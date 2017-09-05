Putin'den Kuzey Kore açıklaması: Küresel felakete yol açabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'deki BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Liderler Zirvesi'nin ardından ABD'deki konsolosluklarının durumu ve Kuzey Kore'nin balistik füze denemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Putin, Rusya'nın Moskova'daki ABD'li diplomatik personel sayısını daha da azaltma hakkını saklı tuttuğunu ancak Moskova'nın şimdilik bunu yapmayacağını söyledi. Putin, azaltma durumunda ABD'deki diplomatik personel sayılarını 155'e indirebileceklerini ifade etti.

Washington'un ABD'nin Rusya'daki diplomatik tesislerine karşı "kaba ve benzeri görülmemiş" harekete tepki gösteren Putin, Dışişleri Bakanlığı'nın ABD makamlarını Rusya'nın mülkiyet haklarının ihlaliyle mahkemeye çıkmasını isteyeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü yaptığı bir açıklamada, nükleer füze programında Kuzey Kore üzerinde daha sert yaptırımlar uygulanmasının Pyongyang Devlet Başkanını değiştirmeyeceğini fakat insanların büyük acılar çekmesine neden olabileceğini söyledi.

Putin, Kuzey Kore etrafındaki askeri histeriyi artırmaya karşı da uyarıda bulunarak bunun "küresel felakete" yol açabileceği ifadelerini kullandı