HT Magazin'de yer alan habere göre, davetililere müzik ziyafeti çeken ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, çifte sahneden mutluluklar diledi.



Düğünün davetlileri arasında Özge Ulusoy, Irmak Atuk ve Elif Özkul da vardı.





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