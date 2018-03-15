Cadde'nin haberine göre, tek başına alışveriş merkezine gelen Ece Sükan, bir süre mağazaları dolaştı. Daha sonra arkadaşlarının yanına giden Sükan, bir restoranda akşam yemeği yedi.

Şık tarzıyla dikkati çeken Ece Sükan, enerjisiyle de adeta arkadaşlarının neşe kaynağı oldu.