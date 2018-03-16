Cadde'nin haberine göre, alışveriş merkezinde yalnız başına spor mağazalarını gezen Ece Sükan, ayaküstü soruları yanıtladı.

Boşandığı eşi Ümit Benan'la ayrıldıklarına rağmen aynı evde yaşadığı iddialarını yalanlayan sunucu, "Öyle bir şey yok. Nereden çıktı bilmiyorum" dedi.



Ümit Benan'ın kendisini aldattığı haberlerini de yalanlayan Sükan, "Biz anlaşarak ayrıldık, öyle bir şey olmadı" şeklinde konuştu.



Eski eşiyle hala görüştüklerini dile getiren Sükan, "Ama sadece telefonla. Ayrı ülkelerde olduğumuz için" ifadelerini kullandı.