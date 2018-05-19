Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; Toplantı sonrası fotoğrafını çeken muhabirlerle sohbet eden usta oyuncu Ediz Hun, günümüz Türk sinemasını nasıl bulduğu sorusunu “Gençleri çok beğeniyorum, son derece başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Ben de onlarla çalıştım. ‘Arif v 216’nın çekimlerinde gayet güzel vakit geçirdik” diye yanıtladı.



Hun, “Cem Yılmaz’la Şahan Gökbakar rekabeti hakkında ne düşünüyorsunuz?” soruna ise şöyle yanıt verdi: “Ben Şahan Bey’i tanımıyorum, yolu açık olsun. Ama Cem Bey’i çok sevdim.



Çok kibar, zarif bir insan. İnsanlara sıcak yaklaşan, onlara saygı ve sevgi gösteren biri. Benim için değeri yüksek. Yeni proje olsa, tekrar hiç düşünmeden Cem’le oynarım.”

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