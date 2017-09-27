Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 'MTV' açıklamasını değerlendirdi

Bakanı Nihat Zeybekci, 8. İstanbul Finans Zirvesi'ne katıldı. Bakan Zeybekci burada yaptığı konuşmasında, Orta Vadeli Plan'da açıklanan 2018 yılı motorlu taşıtlar vergisinde yapılan değişiklik konusunda değerlendirmelerde bulunarak, "Kurumlar vergisinin ve motorlu taşıtlar vergisinin ekonomimizdeki üretimi ve tüketimi negatif anlamda etkileyeceğini zannetmiyorum" dedi.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Zeybekci, bankaların faiz oranlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bunu tek taraflı görmemek lazım. Esneyecek yerler var mı? Kesinlikle var. Reel piyasa anlamında baktığımız zaman enflasyon ve faizler arasındaki boşluğa baktığımız zaman, paranın maliyetine ve paranın fiyatına baktığımız zamanda esneyecek olan geniş bir alan var. Burayı iyi tahlil etmek lazım. Bankacılık sektörü ile hükümet oturup, ilgili bakanlıklar, departmanlar, otoriteler oturup, bu maliyetleri neden aşağıya çekemiyoruz diye konuşması lazım. Bu maliyeti etkileyen faktörler ne? Rahatlayan, problemlerine halletmiş olan bir Türkiye'de karşılık oranlarını bir daha gözden geçirmek, paranın üzerindeki maliyetlere bakma lazım. Aksi takdirde hükümet olarak biz bunun yolun buluyoruz."Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti:

"Yatırım teşvik sisteminde yatırımcılarımıza vermiş olduğumuz kredi faiz destekleriyle, ihracatçılarımıza vermiş olduğumuz çok geniş kapsamlı ihracat kredileriyle bir şekilde derman oluyoruz. Ama bunun tüm piyasa hakim olması lazım ki topyekun bir hareketlenme olsun. En kılcal damarlara kadar Türkiye bir harekete geçsin. Herkes yatırım yapabilir hale gelsin. Onun için toplam faizlerin aşağıya inmesi lazım. Bunun için ben bir yer olduğunu düşünüyorum. Bunun için de oturup finans piyasalarıyla çok detaylı bir şekilde konuşmak lazım. Oynayacağım enstrümanları siz çok iyi biliyorsunuz. Bunları beraber tek tek elden geçirmek lazım. Orada sanırım 2-3 puanlık bir alan var diye düşünüyorum."

Zeybekci, Booking.com ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Kötü komşu adamı ev sahibi yaparmış. Biz o firmaya bunu anlattık, kendisine her türlü yardımı ve desteği de verebileceğimizi söyledik. Elektronik ortamda turizm pazarlaması yapan firmadan bahsediyorum. Kendileri bizimle bir kere görüştü. Bir daha görüşmek istediklerini söylediler ama bu arada görüyorum Türkiye'deki şirketler çok aktif şekilde büyüyor. Ama diğer tarafta bir global şirketten bahsediyoruz. Adı booking.com, saklamaya gerek yok. Türkiye'den çıkması pozitif bir şey değildir. Bunun Türkiye'nin turizminin içinde yer alması pozitiftir. Zaten Türkiye'de çalışmaya devam ediyor, yurtdışından yabancı turistlere yaptığı tüm satışlar devam ediyor. Onun sorun yaşadığı bölüm mahkemenin verdiği haklı karar, Türkiye'de hiçbir şekilde ticari faaliyet yapmadan uzaktan Türklere Türkiye'deki turizmi pazarlamaya kalkması. Bunun içinde ticaret kurallarına tabi değilim demesi kabul edilebilir değil. Bunun için bir formül üretebilirdik. Kendilerine de bu konuda destek vereceğimizi söyledim inşallah yakında gelir" dedi.

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