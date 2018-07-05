Ekonomi basınının en genç, en iddialı, en deneyimli ve takım ruhuyla çalışan ekibi olarak parçası olduğumuz, 1 Mart 2009’da yayın hayatına başlayan Habertürk Gazetesi basılı yayın hayatını sonlandırdı. HT Ekonomi 12 sayfalık ekonomi gazetesi olarak yola çıktı. Eylül 2011’den itibaren ana gazetenin içinde yer almaya başladık, kadromuz erise de heyecanımızı kaybetmedik, Yavuz Barlas öncülüğündeki servisin haberleri hep gündemi belirledi, sık sık gazetemizin manşetini oluşturdu. Doğru haber ve analizlerimizle ekonominin nabzını tutarken, hayatın diğer renklerini de unutmadık. Dünyanın en zor mesleklerini deneyimledik, çarşı pazar gezdik. Bakmadan geçilemeyen, kesilip saklanan sayfalar hazırladık. Yolculuğumuz burada bitiyor, dijital mecralarda buluşmak üzere.

Hoşçakalın

BU MANŞETLE MERHABA DEDİK

1 Mart 2009’da Rahim Ak’ın “İşsizin parasıyla alışveriş çeki” manşetimizle okurlarımıza ‘merhaba’ dedik. İçerik kadar tasarımla da dikkat çektik.

DETAYLAR HİÇ GÖZDEN KAÇMADI

İstanbul’da yapılan 2009 Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları tarihe geçti. Tüm detaylar HT Ekonomi’deydi.

HER ZAMAN PERDE ARKASINI ARAŞTIRDIK

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HT EKONOMİ YAZARI ABDURRAHMAN YILDIRIM: HER AYRILIK VEDA DEĞİLDİR

Bu gazete yayın hayatına küresel krizin tam ortasında Mart 2009’da başladı. Biz Eylül 2008’de binaya geldiğimizde gazete bölümünde pek kimseler yoktu. 10 yıllık aradan sonra şimdi yine ıssızlık bastı. Aradan 10 yılın geçtiğini anlamakta zorlanıyorum. 35 yıllık gazetecilik hayatımın yaklaşık üçte birini burada geçirdim. Benim için iyi bir çalışma ortamı ve dönemi oldu. Bu imkânı verenlere teşekkür ederim. Başta yakın çalıştığım Ekonomi Servisi’ndeki arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve siz değerli okurlara da çok teşekkür ediyorum.

- Her başlangıç heyecanlıdır, her bitiş de hüzünlü. İyi şeyler için başlangıç yaparsınız ve bir yerde tercih etmek sizin elinizdedir ama bitişler pek öyle değil. İşi sonlandırmak için birçok neden bulunur ve de bazen sizin tercih hakkınız olmaz.

- Ortaokuldan itibaren hep gazeteci olmayı istemiştim. 35 yıldır da bu işi yaptım. Televizyonlarda yer aldım ama temel işim hep basılı taraftaydı. Şimdi işin basılı tarafına maalesef elveda ediyoruz. Yaş 60 oldu ama gazetecilik heyecanımda, yazılı medyada çalışmakta hiçbir azalma yok.

- Ancak gazeteler de eski etkinlikte değil. Televizyonlar, görsel medya ise çok etkili hale geldi. Dijital medya ve dijital hayat da birçok mesleği değiştirerek ve yok ederek arkadan hızla geliyor. Bize de bu değişime ayak uydurmak düşüyor. Gazeteciliği seviyorsak, şu veya bu şekilde bu işin içinde olmak zorundayız.

- Geldik, kuruluşunda yer aldık, çalıştık, emek verdik, ekmeğini yedik, şimdi kapattık dükkânı gidiyoruz. Gelirken küresel krizin tam dibindeydik. Bu gazete böyle bir ekonomik ortamda doğdu. Şimdi krizde değiliz ama ciddi zorluklar ufukta belirdi, dönüp dolaştık yine kritik bir aşamaya geldik.

- Ben ekonomiyi ve piyasaları izlemeyi sürdüreceğim, yazmayı da. En azından sosyal medyada veya dijital medyada. Mikrofon uzatırlarsa konuşuruz da. 10 yıl veya 35 yıl öncesine göre gazetecilik, haber alma ve yorum ihtiyacı azalmadı, değişim bunların mecrasında oldu. Bize de değişime uymak düşer. Her ayrılık veda değildir, yeter ki sağlık olsun.

HABERTÜRK MACERAMIZ BU YAZIYLA BAŞLADI

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HT EKONOMİ YAZARI GÜNTAY ŞİMŞEK: 10 YIL ÖNCE BUGÜN…

‘Habertürk’ çatısı altında yolculuğumuza ‘haberturk. com’ ve ‘Habertürk Tv’de başladığımızda takvim yaprakları 2008’i gösteriyordu. Ve bizler ‘haberturk.com’da yani dijital platformda ses getiren işlere, yazılara imza atarak, “Habertürk Gazetesi’nin altyapısını bir yılda oluşturduk. Bu çalışma temposuyla, başta matbaalarımız olmak üzere teknolojinin ulaştığı en iyi altyapı imkânlarıyla bir gazetenin 5 ayrı ürüne dönüştüğü; ana gazete, ekonomi, spor, magazin, sektör ve bölge ekleriyle, Türkiye’nin görebileceği en ideal gazeteyi 2009’da yayımladık. Türkiye’de tüm gazetelerin boyutlarını değiştirmesine vesile olan farklı bir gazeteyle yola çıktık.

Dijital tarafta hazırlıklarımızı yapıp kâğıt baskıya geçerken, ‘haberturk.com’ da yine dijital tarafta, iletişim çağındaki yüzümüz olmaya devam etti. Ancak 10 yıllık dönemde dünyada ve ülkemizde dijitalleşme giderek ivme kazanınca, bu defa ekleri yavaş yavaş gazetenin içine almaya başladık. Çıtayı çok yükseğe koymuşken, iletişim çağının icbar ettiği değişim ve dönüşüm sebebiyle tekrar geleneksel Türk gazeteleriyle aynı kulvara döndük.

Netice itibarıyla ilklerle sektöre girdiğimiz gibi finalde de kâğıt baskıya ‘elveda’ diyen ilk gazete olduk. Hatta iletişim çağının sunduğu imkânlarla doğan ‘Habertürk’ markasının başlangıç noktasına, ama dijitalleşmenin ciddi ivme kazandığı, hatta neredeyse ‘bana gelin’ dayatması yaptığı bir dönemde geri dönmüş olduk. Haberciliğin değişen kulvarlarına en hızlı ve en iyi şekilde ayak uydurmak üzere dijitale sağlam bir ‘merhaba’ demek için kapı araladık. Kâğıt baskı mecrasını veya macerasını çağın şartları gereği bırakmak durumunda kaldık. Haberlerimizle ve fikirlerimizle artık dijital ortamda olacağız. 10 yıl önce bugünlerde, haberlerimizi, yazılarımızı kâğıt baskıya hazırlamak için ter dökerken böyle bir final tahayyül etmemiştik. Ama bazen hülyasına bile dalamadığımız gerçekler, hayallerden önce ‘merhaba’ diyebiliyor. Hakkımızda en hayırlısının olması dileğiyle…

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HT EKONOMİ YAZARI SERPİL YILMAZ: DİJİTAL MEDYA TÜKETİCİ TERCİHLERİYLE ŞEKİLLENECEK

Temel olarak 21. yüzyıla damgasını vuran “Bilgi İletişim Toplumu” devrimi, geleneksel sanayilerin iş yapma modelini değiştirdiği bir süreçte, medyanın 20. yüzyılda çakılı kalması olanaksızdı.

2011 yılından beri haftanın en az 3 günü köşemden sizlere seslenirken, açık söylemek gerekirse yalnızca; “doğru haber-bilgi” ve “analiz” içeren yazı kalitesi ile ilgilendim. Habertürk.com sürecinin yazılı basın emekçilerine getireceği yeni hayata odaklanmamın tarihi yalnızca 4 gün!..

Dünyada medya endüstrisindeki gelişmeler ortada…

2012 sonbaharında dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Newsweek’in basılı versiyonunu kapattığını duyurması, dijital medya çağının önemli habercisiydi.

2013 yılında Amazon’un Jeff Bezos’un, Washington Post’u satın almasıyla, dijital medyanın tüketici tercihleriyle şekilleneceği yeni bir döneme giriliyordu.

Okurlarından elde ettikleri gelirleri artırma modelini benimseyen ve bu nedenle de içeriğe, gazeteciliğe yatırım yapan New York Times, Guardian, Financial Times, Economist’in dijital servislerinden sağladıkları gelirlerin artması, geleneksel medyanın gideceği yolu gösteriyordu.

Yolun sonunun öngörülebildiğini söylemek çok güç. Zira ABD’de halen medya gelirlerinin yüzde 55’ten fazlası basılı yayın organlarından geliyor.

Türkiye’de ise “büyük medya grupları” okur sayısını artıramıyor, reklam avcılığıyla ayakta durmaya çalışıyor.

Bu hazin gelişme, hem haberciliğe yatırım imkânı vermiyor, hem de medya endüstrisini vuruyor.

Gazete tek başına bir ürün değil. Asıl ürün; haber-bilgi-yorum-analiz içeren görsel ve yazılı içerik…

Medya grupları; ya bankalar, reklam verenler, siyasi ve kamu otoritelerinin elindeki olanaklardan en fazla payı kapma yarışı sürdürüyor ya da varlıklarını satıyor!

Habertürk’ün basılı yayın hayatını kapadığını duyurması dijital devrim ateşinin ilanından başka bir şey değil.

Bu süreçte; medya endüstrisinde mevcut matbaa, dağıtım kanallarında da konsolidasyon bekleyebiliriz.

Dijitalleşme sürecinde umarım okurlara “tüketici deneyimleri” sunan ara yüzler geliştirilerek, habere yatırım yapılarak medya emekçilerine yeni istihdam kapıları açılır.

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EKONOMİNİN 10 YILINDA

Bundan tam 9 yıl 8 ay önce farklı yayınlardaki tecrübelerimizi, Habertürk Gazetesi Ekonomi Servisi’nde buluşturup hem içerik hem de tasarım açısından çarpıcı haberlere imza attık. Finans, vergi, tarım, iş hayatının sorunları, dünya gündeminde öne çıkan başlıklar, sıcak gündeme ilişkin arka plan haberleri, Ankara Büromuzun da değerli katkılarıyla ekonomi sayfalarımızda işlenerek birinci sayfamızda da öne çıkarıldı. Yaklaşık 10 yıl boyunca iyi haber ve yaratıcı sayfaların tadını çıkardık

MUTFAKTAKİ SAYFA TASARIMCILARIMIZ

BARIŞ BEKTAŞ

Yıllarca sayfalarımızın daha etkili olması için bazen tam sayfa açılan grafiklere imza atan Barış Bektaş, bu süreçte kazandığı ödüllerle dikkat çekti. Bektaş’ın, bazen kısa zamana sığdırdığı eşsiz grafikleri günün en güzel sürprizleri oldu.

TAYFUR ÇAY

Gazetenin başlangıcından kısa bir süre sonra aramıza katılan Tayfur Çay, günün en stresli ve zaman açısından sıkışık dakikalarında bile sakinliğini koruyarak sayfa tasarımında bulduğu çözümlerle hafızalarımızda şimdiden güzel bir yer edindi.

MURAT ARBAY

Özellikle yoğun tablo ve grafik içeren sayfalardan, tereyağından kıl çeker gibi alnının akıyla çıkan sayfa tasarımcı arkadaşımız Murat Arbay, sayfaların yapıldığı dakikalarda esprili tespitleriyle çalışmayı zevkli hale getirmeyi de başarıyordu.

SERKAN ÖZGER

Sayfanın tasarımına odaklanmasına karşın, haberlerin içeriği konusunda yaptığı yorumlarla da editörü yönlendirmeyi seven arkadaşımız Serkan Özger’i, aynı zamanda geceleri dikkatini çeken haberleri mesaj atıp uyarmasıyla da hatırlayacağız.

CÜNEYT KARTAL

Aramıza en son katılan arkadaşlarımızdan biri olan Cüneyt Kartal, gece mesaisini hiç yadırgamadan, sayfanın baskıya gittiği son dakikaya kadar, eksiksiz okuyucuya ulaşması için çabalayarak sayfalarımızın emektarlarından biri oldu.

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HABERDE FARK YARATTIK

Ekonominin, tüketim davranışlarının sadece rakamlarla anlatılamayacağını hep aklımızda tuttuk. Duygulara, sokağa da en az rakamlar kadar kulak kabarttık. Bu hassasiyetle pek çok şeyi herkesten önce fark edip sayfalarımıza taşıma şansı bulduk. Teknolojiden otomotive, perakendeden emlak sektörüne, ekonomiyi ilgilendiren her alana odaklandık. Hiç yapılmayanı yaptık, herkesin duygularını anlamak için bir gün çöpçü, bir gün taksi şoförü, başka bir gün maden işçisi olduk. Dinamik ve kendi alanında donanımlı kadromuzla, çarşı pazardan yükselen sesi de dinledik yeni nesil tüketiciyi de...

SADECE SORU SORUP DİNLEMEDİK, YERİNİZE DE GEÇTİK