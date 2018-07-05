Gazeteniz Habertürk, 1 Mart 2009’da, ‘İki milyon öğrencide hesap hatası’ manşetiyle yayın hayatına başladı. O günden bugüne yüzlerce ses getiren habere imza attı. Çok gündem belirledik, çok konuşulduk, hem gazeteleri hem de televizyonları peşimizden sürükledik. Arkadaşlarımız medyanın amiral gemilerinden çok daha fazla ödüle layık görüldü. Gün geldi çocuk istismarına karşı çıktık, gün geldi kadın hakları için mücadele ettik. Yeşili korumak için çaba gösterdik. Hep Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in yanında olduk, değerlerimizi de hiç unutmadık. Terörün hep karşısında durduk, demokrasi deyince sesimizi yükselttik.

İLKLERE İMZA ATTIK

‘Yakalayın şunu’ manşetinin ardından Münevver’in katili Cem Garipoğlu yakalanana kadar peşinden koştuk. ‘Kare kare işkenceyle ölüm’le Engin Çeber’e yapılanları ilk biz kamuoyunun gündemine getirdik. ‘Fukaralığın bedeli’ diyerek doğal afetlerdeki yoksul insanların sesi olduk. ‘Gemide o gece’ ile Mavi Marmara baskınını dünyaya duyuran ilk HABERTÜRK oldu. ‘Çeçenleri öldüren Rus ajanları’yla sadece Türkiye değil dünya basını Habertürk’ten okudu. ‘34 yaşımı bekliyorum’ diyen Cem Garipoğlu ile ilk görüşen gazete de biz olduk.

ACIYA ORTAK OLDUK

‘Bu kaçıncı N.Ç.’ ile cinsel istismar ve tacize karşı tavrımızı koyduk. ‘Çocuklar Ellerini İstiyor’ yazı dizisiyle ise mayın kurbanı çocukların acılarını sayfalarımıza taşıdık. Kayıp olduğu düşünülen Misak-ı Milli metninin orjinalinin TBMM’de olduğunu ortaya çıkarıp ‘İşte Türkiye’nin kuruluş belgesi’ manşetiyle size sunduk. Soma faciasının ardından ‘Kara gün’ manşetiyle, okurlarımızın duygularını paylaştık, acıya ortak olduk. ‘Maske 30 TL, cezası 300’ manşetindeki şehit madencinin eşinin bakışlarını hiç kimse unutamadı. ‘İşte o köşk’ ile Vahdettin Köşkü’nün görüntüleri de ilk kez Habertürk’te yer aldı.

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TERÖRE, 15 TEMMUZ’A KARŞI DURDUK

‘Poyraz’ın mavi odası’yla, minik bir bebeği Türkiye’nin gündemine taşıdık. Poyraz artık kocaman ve sağlıklı bir çocuk. ‘Milat Özgecan’ manşeti, katledilen genç kızlarımız için gerçek bir milat oldu. ‘Dağ gibi acı’ manşetindeki şehit babaannesinin acılı bakışı ise yürekleri dağladı. Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya yönelik saldırının perde arkasını ilk duyaran da haberleri dünyada binlerce kez alıntılanan da yine Habertürk’tü. ‘Paris Terreur’ ve ‘Fraternite’ manşetlerimizle teröre karşı Fransızların, ‘United for Manchester’ başlığıyla İngilizlerin, ‘Im Herzen bei Euch’ manşetiyle Almanların yanında durduk. ‘15 Temmuz demokrasi şehitlerimize minnettarız’ manşetimiz, darbecilere karşı duruştu. Terörün bizden kopardığı Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimize, ‘Öğretmen öldüm ben’le manşetlerimizle ağladık. ‘Haticeler hep gülsün’ manşeti, çocuk gelinlere açılmış bir bayrak oldu. ‘Yağmur adam’ ve ‘İkinci uyarı’ küresel ısınmanın nelere yol açacağının en uyarıcı sayfaları oldu. ‘Casino Orman’, kumarbazların neler yapabileceğini gösterdi. ‘Hayata dokunuş’ manşetimiz, SMA’lı çocuklar için Habertürk’ün çabalarının bir sonucuydu adeta. ‘Adsız milat’taki o yavru köpeğin bakışları içimizi acıtırken, ‘Çukurun dibindeyiz’ de insanlığımızın bir özeleştirisiydi.

KADINA ŞIDDETTE SON NOKTA

AYŞE Paşalı yıllarca kocasından dayak yedi, cinsel istismara uğradı ve 10 yerinden bıçaklandı. Morarmış gözleriyle adliye koridorunda duruşmanın başlamasını beklerken, kocası davadan vazgeçirmek için yalvarıyordu. Arkadaşımız Cemal Doğan, o an deklanşöre bastı. Hâkim, “Pişmanım” diyen kocayı serbest bıraktı. Ayşe Paşalı, 1.5 yıl sonra kocası tarafından katledildi. Habertürk’ün bu fotoğrafı, kadına şiddetin sembol karesi haline geldi. Kocası, müebbet hapse çarptırıldı.