Habertürk, Suriye’deki operasyonu, 15 Temmuz darbe girişimini, Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasını ve Reina katliamını yıldırım baskı yaparak sayfalarına taşıdı.

15 Temmuz 2016: “Demokrasi zaferi” - Millet darbeyi yendi.

22 Şubat 2015: “Şah Mat”- Süleyman Şah operasyonunun fotoğraf ve ayrıntıları dünyada sadece Habertürk’te.”

1 Ocak 2017: “Alçaklar”- Teröristler yeni yılın ilk gününde Türkiye’ye ve insanlığa saldırdı.

24 Temmuz 2015: “IŞİD’e şehit Yalçın harekâtı”-Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’de teröre bomba yağdırdı.

YEŞİL ALARM

26 Temmuz 2017: “Yeşil alarm” manşeti, İstanbulluya nefes aldıracak “aktif” yeşil alan oranının tehlike sınırında olduğunu ortaya koydu. Kişi başı New York’ta 27, Viyana’da 60 olan yeşil alan, İstanbul’da sadece 7.5 metrekareydi. Bu vahim tabloyu “Yeşil alarm” başlığıyla ortaya koyan Habertürk’ün manşeti günlerce konuşuldu.

24-25 Temmuz 2017: Habertürk, İstanbul’daki yeşil alanların giderek yok olduğunu üst üste gündemine taşıdı, parkların şantiye alanına döndüğüne çarpıcı fotoğraflarla vurgu yaptı. Aşiyan Parkı da bunlardan biriydi. Art arda “Öteki Aşiyanlar” ve “Bir Garip Orhan Veli” manşetleri İstanbul’da yeşil alanların yok edildiği tartışmasını başlattı.

19 Temmuz 2017-28 Temmuz 2017: İstanbul 10’ar gün arayla iki büyük felaketi yaşadı. Yaşanan fırtına ve doluda göz gözü görmedi. Habertürk, daha önce olduğu gibi yaşanan iki felaketi de 1. sayfasına çarpıcı bir biçimde taşıdı. Önce “yağmur adam”daki yüzen İstanbullu, ardından “ikinci uyarı” manşetiyle Taksim’deki uçan simitçi fotoğrafları, korkutucu iklim değişikliğini ortaya koyar nitelikteydi.

YANGIN VAR

8 Şubat 2018: Habertürk, yurt çapında hemen her hafta yaşanan ve zararı büyük boyutlara ulaşan fabrika yangınlarını manşetine taşıdı. “Yangın alarmı” başlıklı manşette 2017 yılında 182 yangında 20 kişinin öldüğü, 308 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

LIKE EKSPRESİ

TCDD’nin Ankara-Kars arasında Doğu Ekspres seferlerine olan yoğun ilgiyi 20 Aralık 2017 günü “Like Ekspresi” başlığıyla manşete taşıdık. Haberimizin ardından hat fenomen olurken seferlere ilgi daha da yoğunlaştı.

TRUMP TAVIR

10 Kasım 2016’da emlak kralı Donald Trump’ın ABD’nin 45. başkanı seçilmesini ‘Trump Tavır’ başlığıyla aktardık. “Başkan olamaz” kampanyasına rağmen Trump, seçmenin tavrıyla Beyaz Saray’ın yeni ev sahibi olmuştu.

AVROFOBİ

İngilizler’in AB’ye hayır demesini 25 Haziran 2016 günü “Avrofobi” başlığıyla manşete taşıdık. Dünya piyasalarındaki sarsıntı ve AB’nin geleceğine dair belirsizliğin Avrupa’da yarattığı korkuyu bu başlıkla ifade ettik.

BİR İTİRAF SENARYOSU EMRAH S.

Behzat Ç.’nin senaristi Emrah Serbes’in aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın sorumlusu olduğu itirafında bulunmasını 29 Eylül 2017’de “Bir İtiraf Senaryosu: Emrah S.” başlığıyla okuyucuya duyurduk.