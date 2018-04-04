HT Magazin'de yer alan habere göre, Elif Karlı, uzun süredir gözlerden uzak olmasını “İki çocuğum ve evliliğim ön plandaydı. Evliliğimi oturttum, çocuklarım büyüdü. Artık olgun bir kadınım. Kendimi hazır hissediyorum” sözleriyle açıkladı.

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 3 şarkıdan oluşan albümünün çıkış parçası ‘Herru Merru’ya da Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip çekmişti.